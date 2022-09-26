В россии продают магические свечи для защиты от мобилизации

В тюмени предлагают за 750 рублей свечу, которая якобы заставит военкомат забыть о призывнике.

В российском городе тюмень* эзотерики решили подзаработать на россиянах, которые хотят избежать мобилизации, и начали продавать волшебные свечи, которые должны уничтожить память военкомата о лице, подлежащем призыву.

Об этом сообщает портал novyny.live со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что на сайте тюменского магазина размещено объявление о продаже магической свечи, которая якобы заставит военкомат забыть о призывнике.

«Свеча «Забудь меня военкомат». Замораживает отношения с военкоматом. Работники военкомата просто забудут о вас, свеча закрывает от военкомата. Эта свеча постоянно притягивает в жизнь счастливое стечение обстоятельств и нужные ситуации. Свеча позволяет жить комфортно без призыва на службу военкоматом, да дело потеряется», — говорится в сообщении.

При этом стоимость одной свечи составляет 750 рублей. Журналисты российских СМИ пытались выяснить, каким образом свеча поможет укрыться от призыва, однако магазин игнорирует звонки.

Как сообщал Курсор, в столице россии, городе москва мужчина позвонил в полицию с просьбой забрать его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на «специальную военную операцию».

По сообщению российских сми, сотрудникам звонящий сказал, что выбирает быть осужденным и хочет попасть в колонию, даже готов самостоятельно прийти и сдаться правоохранителям. Но если нужны основания для задержания, то он знает как сделать коктейль Молотова и может кинуть его в здание отдела полиции.

Также Курсор информировал о том, что в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!