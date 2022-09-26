В москве мобилизованный попросил отправить его в тюрьму, чтобы не ехать на войну

Мужчина сказал, что если нужны основания для задержания, он знает как сделать коктейль Молотова и может кинуть его в здание отдела полиции.

В столице россии*, городе москва мужчина позвонил в полицию с просьбой забрать его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на «специальную военную операцию».

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, москва».

Согласно сообщению, в отдел по Нижегородскому району москвы позвонил неизвестный, сказал, что ему 32 года, он получил повестку, но служить не хочет.

«Сотрудникам звонящий сказал, что выбирает быть осужденным и хочет попасть в колонию, даже готов самостоятельно прийти и сдаться правоохранителям. Но если нужны основания для задержания, то он знает как сделать коктейль Молотова и может кинуть его в здание отдела полиции. Кто звонил полицейские пока не установили, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, российские пропагандисты получили новые методички по освещению мобилизации в рф и войны с Украиной. В частности, в материалах говорится, что сейчас война «идет народная», и россия обычно побеждала в таких войнах «только всем миром».

Поэтому сейчас до россиян будут доносить главный тезис: «Народ россии должен сплотиться перед угрозой НАТО», которое, как утверждают в кремле, намерено «расчленить и разграбить россию».

Также Курсор информировал о том, что в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!