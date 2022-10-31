Молдова высылает российского дипломата из страны: озвучена причина

В Кишеневе заявляют, что ракетные удары россии по территории Украины продолжают увеличивать риски безопасности, а граждане Молдовы «все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны».

Молдова объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики.

Отмечается, что дипломата выдворяют после инцидента с падением ракеты, произошедшего во время российских обстрелов Украины.

В Молдове отмечают, что ракетные удары россии* по территории Украины продолжают увеличивать риски безопасности, а граждане Молдовы «все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны».

В ведомстве подчеркнули, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают повышенную угрозу энергетической безопасности Молдовы.

Как известно, в МВД Молдовы сообщили, что во время массированной ракетной атаки рф на Украину утром 31 октября одна из ракет, сбитых украинской системой ПВО, упала в окрестностях молдавского населенного пункта Наславча, расположенный на границе с Украиной. В некоторых домах вылетели окна, никто не пострадал.

Как сообщал Курсор, если российская федерация попытается нарушить суверенитет и независимость Молдовы, то государственные органы этой страны примут защитные меры. Об этом 17 октября заявила президент Молдовы Майя Санду.

Она отметила, что государственные органы несут ответственность за обеспечение безопасности страны с первых дней начала войны в Украине.

«Безопасность наших граждан — одна из важнейших мер, принимаемых нашими властями с первых дней войны. Мы запросили поддержку международных партнеров. … Я хочу, чтобы вы знали, что безопасность людей для нас важнее всего. Но если каким-то образом россия осмелится посягнуть на безопасность или суверенитет Республики Молдова, то мы примем все защитные меры», — сказала Санду.

Ранее Курсор писал, что в Молдове опасаются вторжения рф. Так, заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян выразил беспокойство по поводу возможного вторжения российской федерации в страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!