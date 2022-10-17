Молдова пригрозила россии «защитными мерами» в случае посягательства на ее суверенитет

По словам Майи Санду, государственные органы несут ответственность за обеспечение безопасности страны с первых дней начала войны в Украине.

Если российская федерация* попытается нарушить суверенитет и независимость Молдовы, то государственные органы этой страны примут защитные меры.

Об этом сегодня, 17 октября, во время совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Кишиневе заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает realitatea.md.

Так, Санду отметила, что государственные органы несут ответственность за обеспечение безопасности страны с первых дней начала войны в Украине.

«Безопасность наших граждан — одна из важнейших мер, принимаемых нашими властями с первых дней войны. Мы запросили поддержку международных партнеров. … Я хочу, чтобы вы знали, что безопасность людей для нас важнее всего. Но если каким-то образом россия осмелится посягнуть на безопасность или суверенитет Республики Молдова, то мы примем все защитные меры», — сказала Санду.

Как сообщал Курсор, в конце сентября власти Молдовы усилили контроль россиян на границе, которые хотят въехать в страну, после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф.

По словам главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ, теперь граждан россии будут спрашивать о целях прибытия в Молодову, наличии средств на проживание и обратные билеты.

«Если мы будем сомневаться в честности этих людей, то мы будем запрещать им въезд в нашу страну», — сказал чиновник.

Ранее Курсор писал, что в Молдове опасаются вторжения рф: назван подозрительный сигнал. Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян выразил беспокойство по поводу возможного вторжения российской федерации в страну.

Курсор также сообщал, что полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло серьезный экономический ущерб практически всем странам Европы. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения.

Напомним, что россия пытается втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас в СМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!