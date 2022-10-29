«Морской бой»: россияне нашли виновных во взрывах в Севастополе

В минобороны страны-агрессора считают Великобританию причастной к атаке на

В министерстве обороны россии* заявили, что украинские военные атаковали российские корабли в оккупированном Севастополе под руководством специалистов из Великобритании.

Такую версию событий пресс-служба ведомства озвучила в Telegram.

Так, по словам спикера минобороны рф игоря конашенкова, инструкторы одного из подразделений Военно-морских сил Великобритании обучили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ в городе Очаков Николаевской области, а также подготовили удары по кораблям в акватории Севастополя. Кроме того, то же подразделение британских ВМС спланировало и устроило взрыв на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море 26 сентября.

В Севастополе оккупанты начали принимать экстренные меры, пытаясь помешать украинским военным совершать новые удары. После инцидента 29 октября так называемый «губернатор» города михаил развожаев распорядился отключить все камеры видеонаблюдения или закрыть доступ к трансляциям для гражданского населения.

«В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», — «отчитались» оккупационные власти.

Там также отметили, что подвергшиеся «террористической атаке» корабли черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Как сообщал Курсор, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».