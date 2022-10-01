В оккупированном россией Крыму горит аэропорт Бельбек

19:13, Сегодня
Новости СНГ, Общество
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Фото: pixabay.com

Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что на аэродроме произошла «внештатная ситуация».

Сегодня, 1 октября, в оккупированном российской федерацией* Крыму горит аэропорт Бельбек.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».

«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил Развожаев.

Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал».

Отметим, что аэродром Бельбек является главной базой российской военной авиации в оккупированном Крыму.

Как сообщал Курсор, в августе в оккупированном россией Крыму, а именно в Саках и Евпатории, гремели взрывы. Оккупационное правительство утверждало, что это работает ПВО.

Так, утром 20 августа, в субботу, стало известно о взрывах около штаба флота в Севастополе. Тогда сообщили о поднимающемся дыме над крышей штаба российского флота. Также появились видео с пролетающим беспилотником, который оккупанты тщетно пытались сбить.

Также недавно появилась информация от журналистов, согласно которой США одобрили удар Украины по оккупированному россией Крыму.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины рассказал, каким способом намерен вернуть Крым. По мнению Владимира Зеленского, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.

Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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