В оккупированном россией Крыму горит аэропорт Бельбек

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».

«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил Развожаев.

Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал».

Отметим, что аэродром Бельбек является главной базой российской военной авиации в оккупированном Крыму.

Как сообщал Курсор, в августе в оккупированном россией Крыму, а именно в Саках и Евпатории, гремели взрывы. Оккупационное правительство утверждало, что это работает ПВО.