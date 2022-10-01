В оккупированном россией Крыму горит аэропорт Бельбек

Сегодня, 1 октября, в оккупированном российской федерацией* Крыму горит аэропорт Бельбек.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».
«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил Развожаев.
Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал».
Отметим, что аэродром Бельбек является главной базой российской военной авиации в оккупированном Крыму.
Как сообщал Курсор, в августе в оккупированном россией Крыму, а именно в Саках и Евпатории, гремели взрывы. Оккупационное правительство утверждало, что это работает ПВО.
Так, утром 20 августа, в субботу, стало известно о взрывах около штаба флота в Севастополе. Тогда сообщили о поднимающемся дыме над крышей штаба российского флота. Также появились видео с пролетающим беспилотником, который оккупанты тщетно пытались сбить.
Также недавно появилась информация от журналистов, согласно которой США одобрили удар Украины по оккупированному россией Крыму.
Также Курсор информировал о том, что президент Украины рассказал, каким способом намерен вернуть Крым. По мнению Владимира Зеленского, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.
Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!