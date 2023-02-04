Москвичи продают свои квартиры за полцены на фоне массовой эмиграции из рф — СМИ

У россиян остается все меньше иллюзий касательно того, что «можно временно где-то пересидеть».

По мере того, как вооружается украинская армия, оптимизм россиян тает на глазах. Граждане рф* постепенно покидают страну, чтобы не попасть под призыв, а также чтобы иметь средства для существования.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ сказал экономический обозреватель Максим Блант.

“В сентябре начался бум отъездов из российских регионов. Сентябрь совпал с началом мобилизации. Люди начали уезжать из рф. А для того, чтобы прожить за переделами россии, нужны какие-то средства. А далеко не все могут оставаться на “удаленке”, работать дистанционно и получать в россии какой-то доход”, — сказал Блант.

По его словам, сегодня россияне готовы продавать недвижимость за копейки и уехать за рубеж, поскольку цены на квартиры достигали исторического минимума.

“Чтобы иметь средства, людям нужно продавать недвижимость. А поскольку таких больше, чем тех, которые готовы ее покупать, то, соответственно, имеем провал. В москве были истерические продажи, когда квартиры уходили за полцены или когда скидки доходили до 60%. Да и сейчас доходят”, — отметил эксперт.

Он отметил, что сейчас у россиян становится меньше иллюзий касательно того, что можно временно где-то пересидеть. К примеру, в Грузии, а в лучшем случае — в Европе.

“Иллюзии заканчиваются. И в том, что все быстро не закончится практически уже нет никаких сомнений. Кроме того, даже когда война закончится, совершенно не факт, что не начнется гражданская война в россии или мощные политические катаклизмы, которые тоже отнюдь не повысят цены на квартиры”, — отметил экономический обозреватель.

Он также добавил, что все больше людей, которые уезжали из россии на месяц-два, принимают решение строить жизнь в другом месте. И активно пытаются избавиться от недвижимости.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!