В Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут

ISW считает, что украинские силы в Бахмуте, несмотря на потери, препятствуют возможности россии продолжать наступление в других местах.

ВСУ в Бахмуте, несмотря на потери, не дают армии рф* продолжать наступление в других местах. Уже несколько месяцев подряд идут ожесточенные бои за город.

Аналитики Института изучения войны отметили, что украинская оборона Бахмута, вероятно, является стратегически правильным решением, несмотря на ее расходы для Украины.

По мнению аналитиков, расходы ресурсов ВСУ во время операции в Бахмуте связаны с планами наступления в других местах.

Украина заплатила бы значительную цену за то, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро, они могли бы надеяться на расширение операций, а Украина после отступления потеряла бы хорошие оборонные позиции, говорится в отчете.

Аналитики также считают, что США «легкомысленно» оценили расчет Украины по обороне города. Так, американцы назвали решение украинцев оборонять город «политическим».

Российские войска занимают более 100 тысяч квадратных километров украинской территории, включая несколько городов, и кошмарят мирное население. Политические и военные лидеры вполне разумно взвешивают эти факторы при принятии решения о сохранении или «отдаче» определенных групп населения.

«Американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует спешить пренебрегать соображениями, которые были бы для них вполне реальны, если бы американские города столкнулись с такими угрозами», — написали аналитики.

В поддержку того, что украинские силы избрали правильную стратегию сдерживания в Бахмуте, эксперты напомнили аналогичную операцию постепенного истощения противника в начале лета 2022 года.

Тогда оккупанты месяцами пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске, и «захватили» Лисичанск только после контролируемого ухода украинцев из этого района. Однако, напомнили в ISW, захват Лисичанской и административной границы Луганской области быстро оказался для российской армии в оперативном отношении незначительным, а конечным результатом украинской обороны этого района стала форсированная кульминация российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе.

Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату – российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении, серьезно угрожающих украинской обороне этого района.

ISW считает, что украинские силы в Бахмуте, несмотря на потери, препятствуют возможности россии продолжать наступление в других местах.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

— Украинская оборона Бахмута, наверное, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на потери для Украины.

— Дискуссия российских блоггеров вокруг сообщения о замене генерал-полковника михаила теплинского на генерал-лейтенанта олега макаревича в должности командующего Воздушно-десантными войсками россии (ВДВ) еще больше подчеркнула раскол между двумя основными группами в минобороны рф.

Дискуссия блоггеров по этому вопросу также дает представление о внутренней динамике минобороны россии, которая могла привести к устранению теплинского.

— Евгений пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем-жертвой россии в крестовом походе против мелких и коррумпированных российских властей.

— The Sun сообщила, что разведка США оценивает общие потери российских военных в Украине в 188 тысяч человек.

— Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции линии Сватово-Кременная.

— Российские оккупанты продолжали наносить удары по Бахмуту и ​​к западу от Донецка.

Российские оккупанты, очевидно, постепенно продвигаются вперед в районе Бахмута.

— Доступные данные из открытых источников на 21 января указывают на то, что заявления российского оккупационного чиновника владимира рогова от 20 января о захвате обширной территории, вероятно, являются частью российской информационной операции.

— Жалобы российских блоггеров указывают на то, что российские вооруженные силы продолжают полагаться на мобильные телефоны и незащищенные гражданские технологии для выполнения основных военных функций, что является серьезным нарушением оперативной безопасности.

По мнению экспертов, Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться сковыванием российских войск в Бахмуте, медленно перемещая или удерживая системы вооружений и снабжения, необходимые для крупномасштабных контрнаступательных операций.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.