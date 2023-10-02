Есть ряд предпосылок, делающих возможной смену власти.

Сейчас в *россии отсутствуют предпосылки для революции, потому что она является длительным процессом, на который влияют многие нюансы.

Об этом сообщила профессор и доктор политических наук Галина Зеленько в интервью изданию "Фокус".

По ее мнению, неверно применять такие понятия, как "революция" или "Майдан", к такой стране, как рф. События 1917 года, известные как "Октябрьская революция", больше напоминали госпереворот.

Чтобы в современной россии революция стала возможной, нужен бизнес, который сможет все профинансировать и объединиться. Однако сейчас таких предпосылок попросту нет.

Безусловно, сейчас россия столкнулась с топливным кризисом и правительство сокращает соцвыплаты, что возмущает часть населения. Но в итоге это не приводит к каким-то глобальным вещам и смене власти. Единственным вариантом сейчас является учащением "дворцовых ссор".

Среди причин, почему революция маловероятна в рф, называется очень маленькая густота населения и незначительная коммуникация между регионами.

"В россии густота населения 8 людей на квадратный километр. Это вообще мизер, россия считайте, что пустая", – заявила Зеленько.

Кроме этого, профессор считает, что рф нуждается в деизнтеграции, иначе даже после смерти владимира путина она будет опасной для своих соседей. По этой причине дезинтеграция государства-агрессора – идеальный сценарий для Украины и других стран.

Чтобы возникла угроза для других стран, есть необходимость в большом консолидированном геополитическом образовании. Отдельные мелкие государства не имеют достаточно ресурсов, чтобы атаковать соседей. Тем не менее сейчас нет предпосылок к дезинтеграции.

Ранее "Курсор" сообщал, что россия готовится испытать ядерное оружие.

Помимо этого недавно экс-глава КГБ расскзаал о 5 катастрофических просчетах, которые допустил путин перед началом войны.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!