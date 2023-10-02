Россия готовится испытать ядерное оружие – СМИ назвали место

Этот вывод сделан на основании спутниковых снимков, а также других факторов.

В *россии может состояться проведение испытания ядерного оружия уже в скором времени.

Об этом сообщает New York Times.

Москва намерена испытать межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой на архипелаге Новая Земля в Арктике. Спутники зафиксировали грузовик с прицепом, соответствующий размеру ракеты «Буревестник», а также подготовительные мероприятия на пусковой площадке.

Кроме этого, на подготовку ядерных испытаний указывают самолеты росатома и ВВС США в регионе. Также российские авиационные власти рекомендовали пилотам избегать этой части Баренцева моря вплоть до 6 октября.

Ранее мы писали, что президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" михаил ковальчук призвал взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля. Он считает, что это станет демонстрацией для Запада готовности россиян "отстоять свою безопасность". В контексте этого он вспомнил об испытании "Царь-бомбы" 1961 года.

"Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", – добавил он.

Отметим, что Новая Земля является архипелагом в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Он входит в российскую архангельскую область как административный район, состоя из двух больших островов – Северного и Южного.

Также "Курсор" сообщал, что бывший чиновник Пентагона выступил с предупреждением к НАТО на фоне ядерных угроз путина.

Помимо этого недавно в минобороны США заявили, что Иран может создать ядерное устройство за 2 недели.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!