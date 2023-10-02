Среди всего прочего, диктатор полагал, что украинцы в целом считают себя не независимой нацией, а "малороссами", которым ждет воссоединение с Отече...

Возглавлявший КГБ в 1990-1992 годах Евгений Савостьянов рассказал о том, какие ошибки совершил президент *рф владимир путин перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает The Hill.

Во-первых, путина охватила идея инициирования глобальной кампании против Запада, как это пытались сделать в СССР. В кремле полагают, что война в Украине является лишь первым этапом в этих усилиях.

В теории москва надеялась сплотить широкий антизападный фронт, но ее ждали огромные трудности. В итоге путину преимущественно остается полагаться на страны-изгои, среди которых Сирия, Иран и Северная Корея.

Во-вторых, в рф не могли признать недавнее ужесточение отношения Запада. Долгое время россияне пользовались своим "энергетическим оружием" и ядерным шантажом, чтобы запугивать Запад. Однако за последние годы многие западные лидеры начали открещиваться от москвы, а после начала войны лишь усилили давление на нее.

В-третьих, планы путина по быстрому захвату украинских земель указывают на глубокое непонимание настроений населения этих земель. Диктатор полагал, что украинцы в целом считают себя не независимой нацией, а "малороссами", которым ждет воссоединение с Отечеством. По этой причине он ждал "цветов при встрече", но получил лишь ожесточенное сопротивление.

В-четвертых, президент рф не понимал, в каком состоянии находится его армия. Пропаганда и парады вынудили его считать, что в его распоряжении первоклассные военные, но война в Украине показала, что он ошибся.

В-пятых, путин не понимал истинное состояние экономики рф, которая была неготовой к обширной и неожиданной изоляции. Санкции влияют и продолжают это делать на положение москвы.

Также "Курсор" сообщал, что у Зеленского резко отреагировали на скандальный троллинг Илона Маска.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!