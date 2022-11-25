Музыкант Макаревич стал уникальным «иноагентом»

Лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал первым, кого в *рф добавили в список «иностранных агентов» из-за «иностранного влияния», а не зарубежного финансирования.

Об этом сообщает российское издание «РБК».

Артист оказался в этом перечне еще в сентябре из-за того, что не поддержал развязанную россией войну в Украине. Об этом он высказывался неоднократно, в том числе в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Юрист Макаревича, Александр Передрук, попытался оспорить внесение своего клиента в список «иноагентов», но суд в Москве отклонил иск.

«Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали «иностранным влиянием» ‒ якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», ‒ поделился Передрук.

Известно, что кремль с помощью внедрения списка «иноагентов» получил очередную возможность поражать свое население в правах. Такие люди не могут преподавать в госшколах и вузах, как и осуществлять просветительскую деятельность в целом. Также в их случае перестает действовать «банковская тайна».

Отметим, что жена Андрея Макаревича ‒ уроженка Киева и израильтянка Эйнат Кляйн. Они поженились в 2019 году в Израиле, в 2022 году у них родился ребенок. В последнее время музыкант в основном находится в Израиле.

«Курсор» сообщал, что на встрече «матерей мобилизованных» с путиным были только сотрудники провластных движений и госорганизаций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!