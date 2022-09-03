В россии признали «иноагентом» музыканта Андрея Макаревича

Министерство юстиции россии включило лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича включили в список физических лиц-«иноагентов», а также список дополнили рядом других известных лиц.

О пополнении в рядах «иноагентов» в *рф объявили в пятницу, 2 сентября.

«Виноватым себя не считаю, не считаю себя не ино и не агентом. Буду ли я оспаривать? Не знаю. Мне официально никто не сообщил, я вот от вас узнаю такие вещи, от журналистов. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть», – прокомментировал это событие в беседе с российскими журналистами Андрей Макаревич, с самого начала войны поддержавший Украину.

Помимо музыканта, в список попали следующие деятели:

украинский журналист Дмитрий Гордон;

российская журналистка Екатерина Гордеев;

политик Иван Жданов;

политолог Федор Крашенинников;

бизнесмен и меценат Борис Зимин, сын основателя компании «Билайн» Дмитрия Зимина;

главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов;

шоумен Михаил Шац;

журналист, политолог и историк Сергей Медведев;

журналист Сергей Лойко;

оппозиционер Юлия Галамина;

ЛГБТ-активист Кирилл Федоров.

Эти «иноагенты» раскритиковали полномасштабное российское вторжение в Украину и политику кремля. В Минюсте россии считают, что политическую деятельность этих людей якобы финансировали зарубежные государства, среди которых упоминается Украина.

Согласно законодательству рф, к этим людям будут применяться определенные ограничения и требования, за нарушение которых предусмотрено наказание, в том числе уголовное. Благодаря этому механизму российская власть борется с неугодными для себя оппонентами и независимыми деятелями.

Ранее мы рассказывали, как Макаревич и израильские музыканты спели на иврите песню «Обійми мене» украинского музыканта Святослава Вакарчука. Также музыкант рассказывал, что думает об израильтянах.

Кроме этого, недавно СМИ рф начали распространять информацию о якобы провале контрнаступления Украины под Херсоном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!