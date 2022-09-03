В россии признали «иноагентом» музыканта Андрея Макаревича

О пополнении в рядах «иноагентов» в *рф объявили в пятницу, 2 сентября.
«Виноватым себя не считаю, не считаю себя не ино и не агентом. Буду ли я оспаривать? Не знаю. Мне официально никто не сообщил, я вот от вас узнаю такие вещи, от журналистов. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть», – прокомментировал это событие в беседе с российскими журналистами Андрей Макаревич, с самого начала войны поддержавший Украину.
Помимо музыканта, в список попали следующие деятели:
- украинский журналист Дмитрий Гордон;
- российская журналистка Екатерина Гордеев;
- политик Иван Жданов;
- политолог Федор Крашенинников;
- бизнесмен и меценат Борис Зимин, сын основателя компании «Билайн» Дмитрия Зимина;
- главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов;
- шоумен Михаил Шац;
- журналист, политолог и историк Сергей Медведев;
- журналист Сергей Лойко;
- оппозиционер Юлия Галамина;
- ЛГБТ-активист Кирилл Федоров.
Эти «иноагенты» раскритиковали полномасштабное российское вторжение в Украину и политику кремля. В Минюсте россии считают, что политическую деятельность этих людей якобы финансировали зарубежные государства, среди которых упоминается Украина.
Согласно законодательству рф, к этим людям будут применяться определенные ограничения и требования, за нарушение которых предусмотрено наказание, в том числе уголовное. Благодаря этому механизму российская власть борется с неугодными для себя оппонентами и независимыми деятелями.
Ранее мы рассказывали, как Макаревич и израильские музыканты спели на иврите песню «Обійми мене» украинского музыканта Святослава Вакарчука. Также музыкант рассказывал, что думает об израильтянах.
Кроме этого, недавно СМИ рф начали распространять информацию о якобы провале контрнаступления Украины под Херсоном.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!