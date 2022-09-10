Мы должны быть как Государство Израиль — министр обороны Украины

Также, по словам Алексея Резникова, после капитуляции россию ожидает «Нюрнберг» и парад суверенитетов.

Украина должна брать пример с Израиля в контексте наращивания собственной военной мощи — в частности, производства нового высокотехнологичного вооружения.

Об Этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

Так, по его словам, в Украине необходимо создать свою «ракетную индустрию и систему».

«Мы абсолютно имеем такой шанс и мы должны этим воспользоваться. Потому что хорошо, победили мы в этой войне, но россия* никуда не делась, она остается рядом. Значит, мы должны быть как Государство Израиль, которое 70 лет уже существует, и практически все, что они используют, защищая себя, это израильского производства, максимально. С привлечением каких-то дружественных технологий, но, по большому счету, все свое. Так и мы должны это делать. Наша независимость заключается не только в ощущении независимости, а в том, что мы еще и независимы от помощи. Поэтому нас будут больше уважать», — сказал министр обороны Украины.

Резников также спрогнозировал, что после акта капитуляции российскую федерацию ждет трибунал и «парад суверенитетов».

«При любом акте капитуляции, который мы примем от россии, со временем, как бы он ни назывался, как бы он ни был завуалирован, я убежден, что трибунал и будущий Нюрнберг их всех ждет. Даже если они будут судиться заочно или посмертно», — сказал Резников.

Как сообщал Курсор, генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает больше помогать ВСУ, потому что, по его мнению, в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Также Курсор информировал о том, что, по мнению военного эксперта Петра Черника, осенью будет сложно проводить наступательные операции, поэтому война между Украиной и рф немного «затихнет».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!