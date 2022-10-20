«Мы этого не заказывали»: президент Украины о взрыве на Крымском мосту

Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября текущего года, несмотря на обвинения путина.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для канадского телеканала CTV News .

«Мы этого (взрыва на Крымском мосту, — ред.) точно не заказывали, насколько мне известно», — отметил он.

Он также намекнул, что в россии есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

«Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно решают, кто из них главный», — добавил Зеленский.