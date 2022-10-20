«Мы этого не заказывали»: президент Украины о взрыве на Крымском мосту

Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября текущего года, несмотря на обвинения путина.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для канадского телеканала CTV News.
«Мы этого (взрыва на Крымском мосту, — ред.) точно не заказывали, насколько мне известно», — отметил он.
Он также намекнул, что в россии есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.
«Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно решают, кто из них главный», — добавил Зеленский.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате чего были повреждены его автомобильная и железнодорожные части. На некоторое время мост перекрывали, на данный момент российская сторона занимается его восстановлением.
«Курсор» писал ранее, что Украина постепенно освобождает свои территории от российских захватчиков. И скоро очередь дойдет до аннексированного рф Крыма. Таким мнением поделился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Еще мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что вопрос реинтеграции Крыма не является тяжелым.