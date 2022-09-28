Мы воспринимаем серьезно: глава ЦРУ отреагировал на ядерные угрозы путина

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс также рассказал про проблемы в армии путина*

Президент российской федерации владимир путин продолжает угрожать применением ядерного оружия, неоднократно подчеркивая, что не блефует. На его заявления отреагировал Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

В интервью изданию CBS он рассказал, что США воспринимают угрозы главы кремля достаточно серьезно, учитывая все, что «поставлено на карту». Более того, риторика путина и его соратников безрассудна, поэтому сейчас тяжело сказать, блефует он относительно применения ядерного удара или нет. Но угроза действительно существует.

Уильям Бернс отметил, что сейчас США проверяют все признаки, касающиеся возможной подготовки рф к применению ядерного оружия. Но путину нужно проговаривать про четкие жесткие последствия, которые последуют за таким шагом.

Еще директор ЦРУ рассказал, что мобилизация в рф не оправдает ожиданий главы кремля, поскольку в его армии существует множество проблем и человеческие ресурсы, а точнее их нехватка, — лишь одна из них.

«Курсор» писал ранее, что из-за войны, которую российская федерация развязала на территории Украины, ей придется платить высокую цену, при чем в течение длительного времени.

Еще мы писали, что экс-глава ЦРУ назвал условие, при котором Украина освободит оккупиpованные регионы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!