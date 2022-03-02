На чеках тысяч российских кафе начали писать правду о войне в Украине

Украинская компания Poster, которая обеспечивает работу десятков тысяч кафе по всему миру, парализовала работу тысяч заведений в РФ «обновлением» своей административной панели.

Компания «Poster» парализовала работу более десяти тысяч кафе в России. Вместо привычного рабочего интерфейса на экранах и чеках появились призывы к прекращению военных действий, а при заходе на сайт из России владельцы заведений видят правдивую информацию о войне в Украине и призывы выйти на антивоенные акции протеста.

Таким образом, компания хочет показать, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины должна быть остановлена, в том числе и гражданами Российской Федерации.

Отключение от системы частично заблокирует работу заведений общественного питания и станет дополнительным рычагом давления на российский бизнес. Ограничения будут действовать до тех пор, пока Российская Федерация не прекратит военные действия в Украине.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

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