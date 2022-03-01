Над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома

Над Харьковом был украинским ПВО сбит российский самолет, который бомбардировал город. Глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник рассказала, что самолет рухнул в районе рынка Лоск.
Сообщается, что это именно тот самолет, который сбросил бомбу на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы.
Ранее Курсор сообщал, что российские захватчики разграбили церковь в Черниговской области.
Кроме того, мы писали, что украинские евреи начали читать Свиток Торы прямо на шоссе по пути к границе.
Еще напомним, что Кремль отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в Украине, несмотря на доказательства.
Глава Еврокомиссии назвала войну в Украине моментом истины для Европы.
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