Над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома

Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

Над Харьковом был украинским ПВО сбит российский самолет, который бомбардировал город. Глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник рассказала, что самолет рухнул в районе рынка Лоск.

Сообщается, что это именно тот самолет, который сбросил бомбу на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы.

Ранее Курсор сообщал, что российские захватчики разграбили церковь в Черниговской области.

Кроме того, мы писали, что украинские евреи начали читать Свиток Торы прямо на шоссе по пути к границе.

Еще напомним, что Кремль отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в Украине, несмотря на доказательства.

Глава Еврокомиссии назвала войну в Украине моментом истины для Европы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.