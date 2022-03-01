Российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра

Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

В Киеве в районе Борщаговки и Дорогожичев прогремели взрывы. Сообщается, что удар был нанесён по Киевской телевышке.

Телевышка, однако, выстояла после трех выстрелов по ней.

В сети уже пишут, что «в РФ поняли, что проигрывают на информационном фронте, поэтому пытаются лишить украинцев информации».

Интересно, что телевышка находится непосредственно в районе Бабьего Яра, до него всего 300 метров. Андрей Ермак заявил, что ракетные удары попали и на территорию Бабьего Яра.

После атаки телевышки появилась информация, что в Киеве перестали вещать некоторые каналы. Будет включено резервное замещение каналов в ближайшее время.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.