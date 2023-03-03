На Донбассе, возле оккупированного Енакиево сбит самолет.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Донбассе.

Информацию также подтвердил так называемый «главу администрации» города роман Храменков. По его словам, пилоты успели катапультироваться. Однако в настоящее время подтверждений этому нет.

Отметим, что войска рф* несут огромные потери на всех направлениях фронта. Самые тяжелые бои идут сейчас на Донбассе. Аналитики Ua War Infographics отмечают, что в Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых. А если похоронить всех более 150 тысяч уничтоженных солдат рф на территории московского Кремля, гроб до гроба, то в Кремле почти не останется свободного места.

Еще мы писали, что Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российской агрессии и не собираются останавливаться, пока не вернут все свои территории, включая аннексированный россией в 2014 году Крымский полуостров. И его деоккупация может вызвать настоящую истерику в кремле.

Напомним, что в случае глобальной ядерной катастрофы группы выживших сохранятся, по крайней мере, на какое-то время, особенно в таких островных государствах, как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!