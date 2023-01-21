На Лайму Вайкуле обрушилась волна критики из-за дружбы с Аллой Пугачевой

Певица Алла Пугачева покинула россию вслед за супругом Максимом Галкиным из-за потока ненависти и грязи, которые начали литься на семью из-за поддержки Украины в войне с россией

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле много десятков лет является близкой подругой российской звезды Аллы Пугачевой. Артистки вместе прошли многое, и горе, и счастье, и сейчас оказались по одну сторону баррикад из-за войны в Украине.

Пугачева публично выступила против действий армии рф* и российского правительства, из-за чего была вынуждена переехать в Израиль. Лайма Вайкуле оказалась солидарна во мнении со своей подругой, а потому попала под пресс российской пропаганды. Подробней об этом информирует издание УНИАН.

В россии развернули травлю против Вайкуле, и начали писать, что певица «за долгие годы стала прихвостнем Примадонны и продолжает поддакивать ей в каждом интервью». Также российские СМИ стали искусственно «хоронить» звезду и придумывать ей проблемы со здоровьем.

Напомним, что СМИ утверждают, что Алла Пугачева закрывает свой последний бизнес в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!