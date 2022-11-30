СМИ: Алла Пугачева закрывает свой последний бизнес в россии

Отмечается, что заявление о закрытии компании было подано еще 23 ноября.

73-летняя эстрадная российская певица Алла Пугачева решила закрыть в рф* свой последний бизнес — компанию АБП, которая занималась сферой радиовещания и вела деятельность в области звукозаписи.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные СПАРК.

Заявление о закрытии бизнеса российская певица, согласно информации, подала 23 ноября. Алле Пугачевой принадлежало 100 процентов компании. Сама артистка пока никак не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Скорее всего, таким образом, Примадонна решила попрощаться с российской федерацией, которую покинула и вместе с детьми улетела в Израиль.

Отметим, что Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным покинули рф сразу после полномасштабного вторжения страны на территорию Украины. Юморист начал публично осуждать путинский режим и начатую президентом войну.

«Курсор» писал ранее, что Алла Пугачева и Максим Галкин выставили на продажу свое роскошное поместье в элитном поселке Грязь (московская область). Но покупателей быстро не нашлось и позже они приняли решение оставить его себе, чтобы иногда приезжать к родным на праздники.

Еще мы писали, что из-за того, что Алла Борисовна вместе с семьей уехала из рф и резко высказалась в сторону своих критиков, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить артистку ее званий и наград.

Напомним, что российский певец Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачеву, сбежавшую из рф в Израиль.