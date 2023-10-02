На лице путина заметили подозрительное пятно – СМИ

Состояние здоровья диктатор продолжает обрастать слухами.

Журналисты на фоне слухов о тяжелом заболевании президента *рф владимира путина заметили, что у него на лице присутствует подозрительное пятно.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

"владимира путина заметили с таинственным темным пятном на лбу на фоне того, как продолжают распространяться слухи о его онкологическом заболевании и слабом здоровье", – сказано в сообщении.

Эти кадры взяты из видео, записанного по случаю так называемой "годовщины" присоединения оккупированных украинских территорий после проведения там "референдумов". 30 сентября в кремле предлагали отметить как "день воссоединения".

Журналисты не ссылаются на мнение медиков, но подчеркнули, что вскоре путин достигнет 71-летнего возраста. Также не обошлось без упоминания о слухах относительно здоровья путина. К примеру, недавно у диктатора заподозрили слабоумие и болезнь Альцгеймера из-за его странного поведения.

Также "Курсор" сообщал, что, по словам главы украинской разведки Буданова, путин болен раком и находится в неизлечимом состоянии. До этого он заявлял, что разведчики получили эту информацию от источников в правительстве рф, которые не разделяют политику москвы.

Помимо этого недавно бывший глава КГБ назвал 5 катастрофических просчетов, которые допустил путин перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!