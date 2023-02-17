На митинг-концерт в москве накануне годовщины вторжения в Украину сгоняют бюджетников — СМИ

В москве* работников бюджетных учреждений и компаний заставляют поучаствовать в «концерте», который состоится 22 февраля на стадионе «лужники». На нем планируется выступление российского лидера владимира путина.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что дочерняя компания российского «росатома» — «гринатом» — получила разнарядку пригнать на мероприятия в лужниках не менее 150 человек.

Работникам компании разрешили взять с собой на «концерт» родственников и друзей.

На пропутинский митинг-концерт в московских лужниках* сгоняют бюджетников.

Концерт «слава защитникам отечества» запланирован на 22 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что в сообществах по набору платной массовки активно ищут желающих посетить концерт с участием путина за 500 рублей.

«На 22 февраля требуются люди (18+) на концерт в лужниках, будет весело, но помимо этого, вам еще и заплатят 500 рублей». Традиционно, помимо бюджетников и массовки, на митинг сгоняют и студентов — за еду и «брендированную экипировку», — информирует канал.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва планирует затмить проукраинские мероприятия, которые якобы организуют западные и союзные страны по всему миру в ознаменование годовщины ввода россией своих вооруженных сил в Украину 24 февраля.

По словам лаврова, российские дипломаты работают над чем-то, чтобы мероприятия под руководством Запада в Нью-Йорке и других местах были «не единственными, которые привлекут внимание всего мира».

Также Курсор писал о том, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.