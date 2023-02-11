У рф не осталось ресурсов для полномасштабного наступления — разведка

Пока рф* будет ориентироваться на небольшие успехи на востоке, сообщили в украинской разведке.

Нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, передает Kyiv Post.

Однако определенные маневры со стороны рф будут, их стоит ожидать в ближайшие недели. Враг уже ищет слабые места у ВСУ.

«По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы некоторого тактического успеха на востоке Украины», — сообщил Черняк.

Также у россии заканчиваются высокоточные ракеты, 80% своих запасов агрессор уже использовал, а попытки восстановить производство пока безуспешны. Но рассчитывать на прекращение ракетных атак не стоит, враг будет использовать запас.

Сценарий наступления на Украину со стороны Беларуси в ближайшее время маловероятен, подытожил Черняк.

Напомним, в Белом доме сделали прогноз, что рф совершит новое полномасштабное наступление на Украину весной. Зиму агрессор использует, чтобы накопить силы и технику.

Также есть прогноз касаемо контрнаступления ВСУ: британская разведка убеждена, украинская армия пойдет на юг, важным городом является Мелитополь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!