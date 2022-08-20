«На него очень сложно повлиять»: земляки Зеленского рассказали, каким он был в юности

«У него отличные лидерские качества, он быстро решает проблемы. И на него очень трудно повлиять», — преподаватели ВУЗа, где учился будущий президент Украины рассказали о юности Зеленского.

В Институте экономики и технологий Кривого Рога царит современная атмосфера. Программисты сидят на мешках с фасолью и бродят вверх-вниз по внешней лестнице. Но среди стеклянных кабинок один предмет мебели не вписывается в общую атмосферу: старый письменный стол, выкрашенный в бирюзовый цвет.

Студент, который когда-то сидел за ним, стал международной знаменитостью и президентом Украины, сообщили в guardian. Возглавив страну в военное время, он стал безусловным лидером, сплотив огромный народ. Почему ему это удалось?

«Владимир Зеленский был особенным. Он был ярким, трудолюбивым и хотел быть лучшим из лучших», — сказал в интервью Андрей Шайкан, ректор государственного университета Кривого Рога — родного города Зеленского.

В середине 1990-х годов Шайкан сам учился в университете, на год старше Зеленского. Отец президента, Александр, является известным ученым и возглавляет кафедру информатики и прикладного программного обеспечения. Мать Зеленского, Римма, — инженер. Оба родителя — евреи. Как и его друзья и соседи, Зеленский вырос, разговаривая по-русски. Родной дом Зеленского находился в одном из районов города, где проживает средний класс.

Шайкан рассказал, что Зеленский-старший надеялся, что его сын, изучавший право, займется научной деятельностью. Вместо этого будущий президент почувствовал вкус к шоу-бизнесу, участвуя в скетчах и комедийных конкурсах.

«Мы наблюдали, как Владимир шаг за шагом реализовывал себя. У него отличные лидерские качества, он быстро решает проблемы. Он мгновенно принимает решения. И на него очень трудно повлиять». Ректор сказал, что он не был поклонником телешоу Зеленского о «массовой культуре», включая «Слугу народа», зато предпочитал его живые стендап-выступления.

Ректор рассказал, почему голосовал за него на президентских выборах в Украине в 2019 году. «Мы знали его окружение и семейные корни», — сказал он. По словам Шайкана, на мировоззрение Зеленского оказал влияние его дед, который в СССР работал в уголовном розыске. «Владимир интересовался законом. Он хотел брать пример со своего деда», — сказал ректор.

Ранее Зеленский рассказывал, что его дед Семен воевал в Красной Армии, дослужившись до звания полковника. Отец и три брата Семена погибли во время Холокоста. Немцы убили прадедушку и прабабушку Зеленского, когда сожгли их деревню. Трагическая история его семьи делает смехотворным утверждение Кремля о том, что Зеленский — фашист.

Бывшие преподаватели ВУЗа описывали Зеленского как интеллектуально способного студента, который иногда пропускал занятия, потому что был занят на сцене. По их словам, после этого он извинялся и сдавал задания. Он всегда притягивал к себе других людей.

Также они вспоминали, как Владимир выиграл олимпиаду по английскому языку. «У него было отличное чувство юмора. Я учила его деловому английскому на четвертом курсе. Я был строгой. Студенты должны были писать письма. Он смеялся над стереотипами, издевался над форматом, говоря, что собирается перевозить верблюдов и слонов», — говорит преподаватель Кира Вишневская. «Вы могли видеть, как растет его политическая уверенность. Он критиковал нашу коррумпированную политическую систему», — добавила она.

Преподаватель экономики Наталья Волошанюк вспоминает, что Зеленский всегда был «лидером и организатором», который серьезно относился к учебе, даже когда его карьера в шоу-бизнесе пошла вверх. Она добавила: «Люди шли за ним. Он был интеллектуальным, юморным и веселым парнем. Его порядочность была очевидна. В президенте, которого он изобразил в сериале «Слуге народа», было много от настоящего Зеленского».

«Курсор» писал, что Зеленский назвал главный страх путина и рассказал, как его использовать.

Напомним, Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!