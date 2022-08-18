Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил ядерный шантаж рф* на Запорожской АЭС.

Сегодня, 18 августа, во Львове состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерришем, на которой они обсудили вопрос «зернового коридора», а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на своем Telegram-канале.

По словам президента Украины, то, что российские военные систематически обстреливают Запорожскую АЭС, является сознательным террором, ведь такие действия могут спровоцировать катастрофические последствия.

Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить Запорожской АЭС сохранность, безопасность и полное освобождение стратегического объекта от российских оккупантов.

Также вместе с Гутерришем они обсудили возможные направления реализации зерновой инициативы и возможность освобождения украинских бойцов, которые находятся сейчас в российском плену.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Еще мы писали, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!