Война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад

Министерство финансов россии* опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов).

Об этом сообщает newsweek.

Такие цифры отбрасывают экономику рф на 25 лет назад по сравнению с временем до вторжения в Украину.

Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года, согласно данным агентства Bloomberg.

В отчете указано, что налоговые поступления от нефти и газа в январе 2023 года упали на 46% по сравнению с прошлым годом, в то время как расходы федерального бюджета увеличились на 59% из-за продолжающейся войны.

Минфин сообщил, что связывает падение доходов от энергоносителей с сокращением экспорта газа и «снижением репрезентативности» ежемесячных оценок цен с Запада, что не оставило россии другого выбора, кроме как продавать свою нефть по более низким ценам.

В то время как санкции наносят ущерб россии, экономика удерживается на плаву только благодаря более высоким ценам на ее основные экспортные товары, газ и нефть. Однако в декабре прошлого года был введен верхний предел цен на морскую российскую нефть, что позволило западным странам платить не более 60 долларов за баррель. Предельная цена была предложена странами G7 в сентябре в дополнение к существующему запрету Европейского союза на импорт российской сырой нефти по морю.

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Также сообщалось, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!