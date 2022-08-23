На территории рф готовят теракты: в СНБО Украины выступили с заявлением

Граждане российской федерации* перестают поддерживать войну в Украине и кремль, для того, чтобы «вернуть доверие» населения, и мобилизовать на фронт больше солдат, готовит на своей территории теракты с массовыми жертвами.

Таким мнением поделился секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, российские спецслужбы получили задание провести серию терактов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданского населения. Данилов считает, что ликвидация российской пропагандистки Дарьи Дугиной — лишь начало спецоперации кремля.

Также он подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к взрыву автомобиля, в котором погибла дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина, потому что их государство не занимается убийством гражданских — это делает лишь россия.

«Курсор» писал ранее, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал, какое будущее ждет российскую федерацию после поражения в войне.

Еще мы писали, что на оккупированных украинских территориях путин использует паспортизацию местного населения, добровольного и принудительного характера, чтобы сделать аннексию «легитимной». Этот механизм потенциально может привести к катастрофическим последствиям для западных стран.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!