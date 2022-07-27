В СНБО Украины рассказали, чем для рф завершится война

Война, которую российская федерация развязала на территории Украины, завершится для страны-агрессора деколонизацией. В итоге москва лишится всех земель, которые были присоединены насильно.

Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, военные действия в Украине только ускорили процесс распада российской федерации на отдельные независимые государства.

«Она лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории», — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Украины также упомянул о конференциях, которые проводят сторонники разделения россии на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.

«Курсор» писал ранее, что переломный момент в войне с российской федерацией наступит в августе, а активная фаза завершится к концу текущего года. Такой прогноз озвучил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Еще мы писали, что российская армия по-прежнему сосредотачивает основные усилия, чтобы захватить Донбасс, но несет серьезные убытки и потери. В настоящее время противник столкнулся с выбором: либо обеспечить наступление на востоке Украины, либо усилить свою оборону на юге страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!