Путин использует выдачу паспортов рф для «легитимной» российской оккупации

На оккупированных украинских территориях путин* использует паспортизацию местного населения, добровольного и принудительного характера, чтобы сделать аннексию «легитимной». Этот механизм потенциально может привести к катастрофическим последствиям для западных стран.

Диктатор неоднократно использовал защиту интересов «российского народа», чтобы вмешиваться в политику суверенных государств. При чем, как он считает, русский человек – это любой русскоговорящий. Для своих оккупационных и военных действий президент рф* использует выдачу российских паспортов, что сейчас наблюдается в Украине.

Об этом сообщает EU Political Report.

Эта тактика принесла россиянам пользу еще в 2014 году, когда поводом для вторжения в Крым и его дальнейшей аннексии послужил факт наличия у многих местных жителей российских паспортов. Кроме этого, документы рф могут дестабилизировать ситуацию в европейских странах, где активно обсуждают запрет на выдачу россиянам шенгенских виз и въезда на указанные территории.

Население рф, большая часть которого опьянена пропагандой и критическим отношениям к ценностям Запада, своими действиями в Европе может спровоцировать социально-политический хаос. Многие россияне, использующие разные способы для проникновения в страны Европейского Союза и США, помимо всего прочего могут быть связаны с российскими спецслужбами. Предполагается, что на фоне вторжения в Украину и идеологического хаоса в россии, запрет выдачи шенгенских виз для жителей рф является своего рода санитарной мерой.

Несмотря на отсутствие военной конфронтации россии с НАТО, путин проецирует гибридные угрозы на европейские страны. Свои преступные интересы он может реализовывать благодаря российским «туристам» – потенциальным субъектам для дестабилизации западных стран.

Как известно, во многих восточноевропейских странах живет большое количество россиян. К примеру, они составляют примерно 25% населения в Латвии. Их этническая принадлежность безусловно способствует упрощению процедуры получения паспорта рф, что связано с риском российского вмешательства в политику другого государства, как иллюстрирует пример Украины, оказывающей героический отпор оккупантам уже почти полгода.

Недавно мы рассказывали, что на захваченных территориях Луганской области россияне начали готовить к войне детей.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!