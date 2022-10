На войне в Украине погиб разработчик известной видеоигры

По словам бывшего коллеги покойного по студии 4A Games Леонида Степанова, Корзинкин погиб, воюя против российских оккупантов за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Талантливый аниматор, невероятный человек и настоящий герой. Покойся с миром, друг. Мы все скучаем по тебе. Андрей был известен своей работой в 4AGames и над игрой Metro. Там он создал огромное количество высококачественных анимаций. Андрей был вдохновлен работой Кори Барлога, качеством режиссуры и кинематографии в God of War. Но также ему нравился и сам путь Кори Барлога, так как он тоже был аниматором в начале своего профессионального пути. Именно поэтому, помимо развития своих способностей как аниматора, Андрей расширил и другие навыки, необходимые в разработке игр (дизайн и программирование). Чтобы однажды создать проект своей мечты. К сожалению, это больше невозможно», – сообщил Степанов в своем Twitter.

По словам коллег покойного, Корзинкин был хорошим человеком с прекрасным чувством юмора и одним из лучших аниматоров в Украине. Также его называют величайшим профессионалом, который постоянно совершенствовал свои навыки и вдохновлял других.

Вот одна из работ покойного:

At last finished it! My Capoeira/Tekken inspired shot. At first I just wanted to animate another bodymechanic combo, but after some time decided to make it gamelike and add some punchbag character. Render in #UE4 with some free vfx.#3Danimation #GameAnim #GameArt #Gamedev pic.twitter.com/EM2zyR4HOo

— Andrii Korzinkin (@korzinkin_3d) January 9, 2021