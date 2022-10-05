В россии выдали повестку абсолютно слепому мужчине

Дмитрий Клюквин, несмотря на свою абсолютную слепоту, живет полной жизнью. Он занимается дайвингом, призером соревнований по самбо, мастером спорта по футболу и даже летает на парашюте.

Об этом сообщает Mash.

В 16-летнем возрасте он, как и полагается по закону, прошел медицинскую комиссию, которая постановила, что он из-за своей слепоты он не годен к службе. Тем не менее, это нисколько не смутило военкомат Тимирязевского района *москвы, который отправил Дмитрию повестку на мобилизацию.

«Он ведь патриот и очень хотел служить (если бы мог), а это главное. Как честный человек, Дмитрий сегодня пойдет в военкомат. С тростью. Как он всегда и ходит», – сказано в сообщении.



Ранее стало известно, что армия рф уже мобилизовала 200 тысяч мужчин. Министр обороны россии сергей шойгу утверждает, что мобилизованные уже якобы прибывают в воинские части и проходят обучение. Соответствующие должностные лица рф должна обеспечить солдат необходимой одеждой и экипировкой, а также назначить на военные должности. Сперва российская пропаганда обещала мобилизовывать находящихся в запасе лиц, но в очередной раз соврала.

Также «Курсор» сообщал, что российские солдаты массово сдаются в плен. Об одном из них рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными. Мужчина еще на территории рф нашел контакты инициативы «Хочу жить» и со временем получил инструкцию о сдаче в плен. Видео с ним ищите в нашем материале.

Помимо этого, в Пентагоне рассказали о том, готова ли армия рф к зиме в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!