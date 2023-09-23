Накапливают "Калибры" - в Украине рассказали о подготовке рф к новым ударам

Оккупанты планируют снова обстреливать объекты критической инфраструктуры.

Российские оккупационные войска в последнее время для нанесения атак по городам Украины не используют ракеты морского базирования, вероятно, потому что накапливают запасы "Калибров" для ударов в осенне-зимний период, когда в стране начнется отопительный сезон.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты снова будут атаковать объекты критической инфраструктуры, они имеют достаточный запас ракет и пытаются его обновлять. И экономические санкции, введенные против агрессора, к сожалению, не могут полностью препятствовать тому, чтобы россия не могла продолжать производство оружия и боеприпасов.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что при определенной паузе захватчики способны накопить определенное количество ракет, в том числе и морского базирования. А "Калибры" - это высокоточное оружие, которое россияне используют как раз для ударов по энергетики. Сейчас они подготавливают запасы для атак осенью и зимой.

Но при этом, она отметила, что Украина пережила уже такой период в прошлом году, и сейчас более подготовлена к вражеским ударам и понимает, как их отражать.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. Под ударом, в частности оказалась Одесская область, по которой захватчики выпустили сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Еще мы писали, что несколько дней назад российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, зафиксирован "прилет" по нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге.