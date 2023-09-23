Россияне ночью ударили по Одесской области сверхзвуковыми ракетами

По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. Под ударом, в частности оказалась Одесская область, по которой захватчики выпустили сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Об этом во время телемарафона рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, две ракеты оккупантов попали в рекреационную зону, но эта территория открытая, поэтому критических разрушений, а также пострадавших, по предварительным данным, нет. "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион", который расположен во временно оккупированном Крыму.

Гуменюк не уточняла о месте и времени атаки. Но известно, что около 01:00 Воздушные силы Украины предупреждали, что группа ракет движется в направлении Одесской области. В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района о необходимости находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Курсор" писал ранее, что в Черкассах утром, 21 сентября, во время массированной ракетной атаки со стороны россии* обломки сбитой ракеты попали в здание отеля в центре города. Момент "прилета" попал на видео.

Еще мы писали, что в ночь на четверг, 21 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз совершили массированную атаку по городам Украины. Оккупанты ударили разными типами ракет. Украинским средствам ПВО удалось уничтожить 36 вражеских целей.

Читайте также, что несколько дней назад российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, зафиксирован "прилет" по нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге.