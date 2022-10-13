«Нам придется»: россия угрожает срывом зернового соглашения

Представитель рф при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что сделка должна быть справедливой и равноправной.

Российская федерация начала угрожать тем, что может выйти из зернового соглашения с Украиной, если ее требования не будут удовлетворены. Речь идет об экспорте российского зерна в страны Африки и Азии.

Об этом сказал представитель рф при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает издание Reuters.

По его словам, если на российской стороне сделки не будет ничего происходить, в частности экспорт российского зерна и удобрений, то на соглашение придется посмотреть по-другому.

Также он отметил, что есть вероятность того, что россия может воздержаться от поддержки возобновления сделки по зерну.

«Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами».

Напомним, что в июле Украина, россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта «Одесса» вышло 1 августа.

«Курсор» писал ранее, что украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай российской федерации*. Оккупанты воруют не только зерно, они забирают фрукты и всю сельскохозяйственную продукцию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!