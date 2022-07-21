Украинские фермеры поджигают свои поля чтобы не отдавать зерно оккупантам

Украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай российской федерации*. Оккупанты воруют не только зерно, они забирают фрукты и всю сельскохозяйственную продукцию.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.
«Оккупанты занимаются воровством не только зерна, но и всей сельскохозяйственной продукции — черешни, фруктов, зелени. Сегодня мы можем сказать, что они вывезли продукции на сотни миллионов гривен. Они ее не вывезли, а украли у нас», — сказал он.
Федоров добавил, что фермеры на временно оккупированной территории даже поджигали поля, чтобы не отдавать урожай российским оккупантам.
Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.
Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.
Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.
Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!