Украинские фермеры поджигают свои поля чтобы не отдавать зерно оккупантам

Мэр одного из оккупированных украинских городов рассказал о том, что местные жители делают все для того, чтобы российские войска не могли вывезти зерно из Украины.

Украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай российской федерации*. Оккупанты воруют не только зерно, они забирают фрукты и всю сельскохозяйственную продукцию.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

«Оккупанты занимаются воровством не только зерна, но и всей сельскохозяйственной продукции — черешни, фруктов, зелени. Сегодня мы можем сказать, что они вывезли продукции на сотни миллионов гривен. Они ее не вывезли, а украли у нас», — сказал он.

Федоров добавил, что фермеры на временно оккупированной территории даже поджигали поля, чтобы не отдавать урожай российским оккупантам.