Нападение в школе Казахстана: появились подробности

В школе Петропавловска (север Казахстана) ученик 9-го класса напал с топором и ножом на учеников средней школы №4. В результате нападения ранения получили два мальчика и одна девочка. Двоих пострадавших госпитализировали с колотыми ранами.

Об этом сообщают СМИ Казахстана.

Согласно данным областного управления образования, сегодня утром девятиклассник принес в школу топор и нож. До начала уроков он надел маску, а затем напал на детей, находящихся в коридоре.

Стало известно, что двое школьников находятся в больнице. У них колотые раны головы и предплечья. Еще одному пострадавшему оказали медпомощь на месте. Все пострадавшие дети были учениками 9-го и 10-го классов.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Правоохранители начали досудебное по статье «покушение на убийство».

СМИ пишут, что нападавший состоит на психиатрическом учете. Также он уже проходил лечение в психдиспансере.

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