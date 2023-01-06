Насилие в школе Беэр-Шевы: учителя сообщили подробности и время начала занятий

В третьем классе одной из школ Беэр-Шевы школьник ведет себя агрессивно по отношению к одноклассникам и учителям, бросая в них стулья.

В школе Йосефа Каро в Беэр-Шеве произошло несколько инцидентов насилия со стороны ученика третьего класса.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Союз учителей рассказал, что школьник ведет себя грубо не только по отношению к детям, но и преподавателям. В связи с этим занятия в школе Йосефа Каро начнутся в воскресенье в 9:00.

Учащийся, о которой идет речь проявляет агрессию по отношению к одноклассникам, бросает в них стулья и ломает школьное оборудование. В другом случае сообщается о нападении на одну из учительниц, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь.

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