Скандал в начальной школе: учитель заявила, что «негры и украинцы» не имеют права жить в Израиле

В школе «Маайн» учитель не уволена за расистские высказывания, а временно отстранена от преподавания в школе, поскольку «от всего сердца извинилась».

По словам учеников начальной школы «Маайн» в Пардес-Хана-Каркуре, замещающий учитель сделала скандальные заявления, поразившие не только детей, но и родителей.

Об этом сообщает Mako.

В прошлый четверг учительница, занявшая место воспитателя, заявила, что «негры и украинцы не имеют права жить в Израиле», и «вы не имеете права жениться на нееврейках».

Родители учеников, рассказали, что их дети не впервые услышали в школе заявления такого типа.

По свидетельству школьников, когда одна из учениц сказала, что она родилась за границей, учительница ответила, что ей не место в школе. Один из учеников предупредил, что она позволяет себе расистские высказывания. А в ответ учитель сказала ему: «Вот черт, заткнись».

Абсолютно неадекватное поведение учителя заставило нескольких девочек расплакаться, тогда ученики решили записать на бумаге высказывания учителя и в конце урока отнесли его в кабинет директора.

Родители детей возмущены: «Каков порог входа для замещающего учителя? Возможно на фоне нехватки учителей вообще нет никаких стандартов, и проверяется только то, что у замещающего учителя есть пульс — и не более того».

Директор школы Ямит Таль написал родителям письмо: «До моего сведения было доведено, что сегодня на уроке израильской культуры заместитель учителя, присутствовавший в классе, якобы сказал неуместные высказывания. Мы проведем тщательное расследование и до конца урока учитель не будет допущен к занятиям в классах».

После этого руководство школы «Маайн» сообщило, что «учитель полностью осознал допущенные им ошибки, взял на себя ответственность за них и от всего сердца извинился. На данный момент учитель не продолжает преподавание в школе, пока не будут получены новые инструкции, а дело находится под наблюдением руководителя».

Ранее Курсор сообщал про нападение в школе в Реховоте: озвучены новые подробности.

Также мы информировали, что в Израиле открывается новая школа кибербезопасности.