Мобилизованные россияне уже успели познать все прелести «второй армии мира», и молят о помощи вышестоящих чинов, которые могут повлиять на военное командование армии рф.

Война в Украине длится уже почти год. Во всей красе армия россии* уже себя проявила, и более-менее профессиональные военные у рф почти закончились — они остались в украинских полях еще там, в марте-апреле 2022 года. И, по мнению владимира путина, частичная мобилизация должна была решить вопрос с кадрами — но она только еще больше обнажила проблемы с обучением и обеспечением российской армии, о чем очень часто пестрят мировые СМИ и сами российские военные, разумеется, на условиях анонимности.

И вот недавно, мобилизированные из Калининградской области РФ записали видеообращение к губернатору Антону Алиханову, в котором пожаловались, что их «ведут на убой». Оккупанты утверждают, что их готовили к службе в «территориальной обороне», но затем направили в Донецк и передали в подчинение «ДНР», где отвели роль штурмовой пехоты. В обращении также указано, что вести штурм «мобиков» не обучали, а командование находится очень далеко и связи с ним нет.

Ранее «Курсор» информировал, что ВСУ в Бахмуте эффектно сбили российский самолет. Военные ГПСУ эффектно сбили реактивный самолет, который был уничтожен благодаря идеальных расчетам оператора ПЗРК из пограничного подразделения. Отмечается, что был сбит Су-25.

Напоминаем, что в ВСУ рассказали, сколько украинских территорий уже освобождено с 24 февраля. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) освободили 40% территорий, которые российская федерация оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!