ВСУ в Бахмуте эффектно сбили российский самолет

Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских оккупантов, периодически снимая это на видео.

Вчера, 10 февраля, россия* совершила очередной акт терроризма, выпустив более 70 ракет по мирным городам Украины. И уже 11 февраля Вооруженные силы Украины отомстили за жизни невинных украинских граждан — и сбили вражеский самолет в Бахмуте, который находится в Донецкой области.

Подробнее об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины. Отмечено, что военные ГПСУ эффектно сбили реактивный самолет, который был уничтожен благодаря идеальных расчетам оператора ПЗРК из пограничного подразделения. Отмечено, что был «смертельно ранен» штурмовик Су-25. Его удалось сбить с переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания самолет задымился и начал резкое снижение. При этом сообщается, что украинские военные не видели, катапультировался ли пилот вражеского самолета или нет. Судя по всему, пилот погиб.

Ранее «Курсор» информировал, что Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному наступлению. При этом войска российской федерации также готовятся к наступлению украинской армии на юге и возводят оборонительные конструкции.

Напоминаем, что бойцы ВСУ показали, как украинская артиллерия «крошит» технику россиян на Донбассе. В 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев выложили в сеть кадры одного из недавних боев. На видео можно рассмотреть, как украинская артиллерия уничтожает технику рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!