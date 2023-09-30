Насколько опасны для Украины иранские ракеты - ответ эксперта

Предполагается, что рф стремится приобрести для дальнейших атак по Украине баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Помимо дронов-камикадзе, обстреливающих города Украины, российская федерация* хочет также приобрести у Ирана сверхзвуковые баллистические ракеты. И как сообщают аналитики ISW, сделка об их поставках якобы может состояться уже в октябре. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько эти ракеты опасны для Украины.

Об этом он сообщил "24 каналу".

Согласно информации украинских и израильских разведчиков, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, которые бьют 300 и 700 километров. И по словам эксперта, для Украины это может быть "довольно больно". У страны в наличии есть системы Patriot или SAMP/T, которые способны уничтожать баллистические цели, однако они в ограниченном количестве.

Олег Жданов считает, что вероятность того, что рф удастся заключить сделку с Ираном составляет 50/50, многое будет зависеть от того, как себя поведет Европы и США в переговорах с Ираном по ядерным договоренностям и возможному снятию санкций.

Эксперт отметил, что Иран хочет дожать путина, чтобы тот передал ему оставшиеся самолеты Су-35, которые были выкуплены ранее. Согласно израильской разведке, страна получила всего 24 единицы. Но теперь россия пытается "выкрутить руки" Ирану, чтобы за остальные самолеты получить ракеты.

"Курсор" писал ранее, что российские оккупационные войска участили удары по югу Украины, в частности Одесской и Николаевской области, применяя различное вооружение, в том числе сверхзвуковые ракеты "Оникс". В ВСУ предположили, сколько таких ракет может быть у захватчиков.