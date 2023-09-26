В ВСУ ответили, сколько у рф ракет "Оникс", которые атакуют юг Украины

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, российские захватчики сразу применяют то вооружение, которое у них появляется.

Российские оккупационные войска участили удары по югу Украины, в частности Одесской и Николаевской области, применяя различное вооружение, в том числе сверхзвуковые ракеты "Оникс". В ВСУ предположили, сколько таких ракет может быть у захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, дальность таких ракет составляет до 600 километров, а над водой на низкой высоте - 300 километров. Их выпускают из береговых комплексов "Бастион", то есть "Ониксы" используются для атак прибрежной зоны, и украинские средства ПВО не могут их сбивать.

Юрий Игнат подчеркнул, что у россиян сверхзвуковых противокорабельных ракет, которыми они атакуют южные области, не много, но точной информацией о количестве он не обладает.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что путинская армия применяет для обстрелов то вооружение, которое у них появляется. Если им пришла партия ударных БПЛА, они сразу их запускают по городам, чтобы держать населения в постоянном напряжении. И если бы "Ониксы" были в большом количестве, то оккупанты применяли бы их гораздо чаще.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на понедельник, 25 сентября, российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Одессу, применив "Калибры", ударные дроны, а также сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Еще мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему украинская ПВО не может сбивать ракеты "Оникс", которыми противник атакует Одессу и область.