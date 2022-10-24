Названа возможная причина падения военного самолета в иркутске

Вчера в иркутской области россии* на 2-этажный дом упал военный самолет су-30.

По сообщениям российских СМИ, крушение военного самолета в иркутске могло произойти из-за того, что пилотам стало плохо. В частности, одна из версий, что пилоты погибли из-за остатка азота в кислородных баллонах.

«Причиной гибели экипажа су-30, упавшего на жилой дом в иркутске, мог стать остаток азота в кислородных баллонах», — говорится в сообщении.

Кроме этого, расследование этой авиакатастрофы все еще продолжается.

Ранее российские СМИ писали, что крушении самолета в ейске произошло из-за птиц.

Ранее Курсор писал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. Местные жители услышали сильный грохот.

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