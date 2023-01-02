Названо количество погибших в Украине мобилизованных россиян

Средний возраст жертв — 30-35 лет. Наибольшее число погибших мобилизованных были выходцами из свердловской области рф.

С начала мобилизации в российской федерации* подтверждены данные о смерти 538 мобилизованных россиян, погибших в ходе войны в Украине.

Об этом сообщает русская служба ВВС News.

Там уточняют, что эти данные не учитывают тех, кто погиб при обстреле Макеевки, поскольку имена погибших СМИ не известны.

«На основе открытых источников нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 38 умерли на территории россии — чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем на пунктах подготовки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, убитых в Украине начиная с октября, не указывается их статус — поэтому иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

«Только за последнюю неделю — без учета обстрела Макеевки — достоверно известно о гибели еще 46 мобилизованных россиян. Средний возраст погибших — 30-35 лет. С учетом потерь российских сил с октября по декабрь наибольшее число погибших мобилизованных были выходцами из свердловской области (99 человек). На втором месте — челябинская область (43 человека), на третьем — волгоградская область (32 человека)», — сообщает издание.

Как сообщал Курсор, на днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Пропагандисты рф подтвердили нанесение ударов. В российских телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что количество убитых может достигать 600 человек.

Также Курсор писал о том, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.