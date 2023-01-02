Удар по казарме российских оккупантов в Макеевке: минобороны рф выступило с заявлением

В Донецкой области уничтожили базу с российскими оккупантами.

В оккупированной Макеевке Донецкой области уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами.

Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Пропагандисты рф* подтвердили нанесение ударов. В российских телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что количество убитых может достигать 600 человек.

Министерство обороны рф также прокомментировало удар по месту расположения мобилизованных в оккупированной Макеевке.

По данным министерства, был нанесен удар «шестью реактивными снарядами» системы HIMARS в «пункт временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка».

«Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами погибли 63 российских военнослужащих», — добавили в минобороны рф.

«Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов понятно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины», –написал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.