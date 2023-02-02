Названы реальные потери армии рф в войне: что скрывает кремль

На утро сегодняшнего дня Силы обороны Украины уже ликвидировали около 129 тысяч 30 солдат рф*, и только за минувшие сутки — 610 человек.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Стоит отметить, что реальное число убитых россиян может быть куда больше, так как эта статистика отображает только количество подтвержденных смертей. Данные также не включают в себя потери рф на оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий, так как там не всегда возможно оперативно собрать данные.

Кроме того, защитники Украины уничтожили 3211 вражеских танков (+2 единицы), боевых бронированных машин – 6382 (+0), артиллерийских систем – 2212 (+5), РСЗО – 458 (+0), средства ПВО – 222 (+1) , самолетов – 293 (+0), вертолетов – 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0), крылатые ракеты ‒ 796 (+0), корабли/катера ‒ 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3), специальная техника – 200 (+0).

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.