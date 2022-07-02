Не стало известного мультипликатора Леонида Шварцмана

Сответский мультипликатор не дожил до своего 102 года рождения два месяца. Какие причины смерти Леонида Шварцмана – пока не известно.

На 101-м году ушёл из жизни режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. Он подарил миру таких персонажей как Чебурашка и крокодил Гена.

О смерти мультипликатора написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Отмеим, что Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. С 1948 года он работал на киностудии «Союзмультфильм».Среди его работ также такие известные советские мультфильмы как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав» и «Дядя Степа — милиционер».

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