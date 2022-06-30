Ребенок, которого забыли в машине в Эладе, умер

Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

6-месячный младенец, оставленный в машине на полуденной жаре в Эладе, умер, говорится в заявлении Детского медицинского центра Шнайдер в Петах-Тикве.

Младенец был забыт в автомобиле и оставлен там на несколько часов. Температура в Эладе составляет около 31 градуса по Цельсию (примерно 88 градусов по Фаренгейту).

Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка.

«Курсор» ранее писал о протестах в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка. В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

Также мы сообщали, что полиция арестовала троих родственников убитого возле Ариэля палестинца. Стало известно о задержании троих палестинцев, которые принимали участие в вооруженном столкновении с поселенцами в прошлый вторник.

Ранее редакция писала про подозрение на поджог: в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная. «Мы быстро отремонтируем и вернемся к работе», — обещают владельцы. Неясно, что стало причиной возгорания, но расследуется возможность поджога.